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Политика ,  
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Путин заявил об ухудшающейся ситуации на мировом рынке продовольствия

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Ситуация на мировом рынке продовольствия ухудшается, заявил президент России Владимир Путин во время совещания с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

В ходе встречи с Путиным Решетников обратил внимание на то, что мер, которые предпринимало правительство для поддержки отечественных производителей пшеницы, было недостаточно, так как цены на российскую пшеницу на мировых рынках с октября по декабрь выросли на 20%, а с середины января по середину декабря — еще на 12%.

«Ситуация на мировом рынке продовольствия, к сожалению, усугубляется», — отреагировал на это президент.

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