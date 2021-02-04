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В Назрани девять человек отравились угарным газом, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии. Среди пострадавших — семеро детей в возрасте от двух до девяти лет.

Сообщение об отравлении газом в многоквартирном доме в Назрани поступило в дежурную смену МЧС около 03:00 ночи, следует из информации на сайте ведомства. Прибывшие на место случившегося работники газовой службы осмотрели дом и установили, что причиной отравления стала плохая вентиляция тяги дымохода в квартире и подъезде дома.

Всего пострадали девять человек из двух семей, проживающих в одном подъезде. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивают как средней тяжести, уточняет прокуратура.

В одной из квартир угарным газом отравились трое детей в возрасте от четырех до шести лет, а в другой квартире — четверо детей в возрасте от одного года до шести лет, сообщил собеседник «РИА Новости» в региональном управлении МЧС. В пресс-службе прокуратуры региона «Интерфаксу» подтвердили, что из девяти человек — семеро дети 2012–2019 годов рождения.