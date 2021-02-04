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Буддийский храм сгорел при пожаре в Бурятии

В Хоринском районе Бурятии сгорел буддийский храм — дуган. Об этом сообщает республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«В результате пожара огнем уничтожены котельная и крыша, железобетонное здание дугана выгорело изнутри на общей площади 169 кв. м», — говорится в сообщении.

По данным агентства, пожар на территории буддийского монастыря — дацана — вблизи улуса Алан произошел вечером 3 февраля. На момент прибытия пожарных горели крыша дугана и пристроенная к нему котельная, а из здания эвакуировали религиозные ценности.

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Предположительно, причиной пожара могло послужить короткое замыкание электрооборудования. Другой дуган, находящийся на территории дацана, не пострадал. Пожар не повлияет на проведение религиозных мероприятий, отметили в агентстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Бурятии.

Ранее пожар произошел в здании склада «Автотрейд» в Красноярске. Площадь возгорания составила 3,9 тыс. кв.м. При пожаре погибли трое пожарных и работник склада. Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК).

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