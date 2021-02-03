Пожар в бизнес-центре в Москве. Видео

www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение
?
Да
Выбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Вход
Регистрация
Вход
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 76,08
(+0,18)
Инвестиции, 13:52
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 91,56
(-0,06)
Инвестиции, 13:52
Хачанов вышел в третий круг теннисного турнира в Мельбурне
Спорт, 15:57
Московское метро отсудило ₽62 тыс. у пассажира за сбой в движении поездов
Общество, 15:52
Жена экс-премьера Белоруссии сообщила о его отъезде из страны
Политика, 15:52
www.adv.rbc.ru
ЦБ сообщил о сокращении числа россиян с кредитами из-за пандемии
Финансы, 15:51
Конструктор вечеринки: шестнадцать идей от мастер-класса до маскарада
РБК Стиль и LG SIGNATURE, 15:49
Доходы дочери и зятя Трампа упали во время его президентства
Политика, 15:46
Медведев назвал планируемые объемы производства вакцин от COVID-19
Общество, 15:45
Фигуристка группы Тутберидзе растерялась от оценок на первенстве России
Спорт, 15:41
СМИ связали санкции Киева против европейской авиакомпании с Медведчуком
Политика, 15:40
Российские теннисисты уступили японцам в парном матче на ATP Cup
Спорт, 15:33
Кредитование покупателей повышает продажи — кейсы «Тинькофф Бизнеса»
Pro, 15:32
Союз насчитал 17 задержанных журналистов в день суда по Навальному
Политика, 15:27
Лавров заявил об истерике Запада из-за дела Навального
Политика, 15:24
Какие криптовалюты могут подорожать вслед за Ethereum. 4 мнения
Крипто, 15:23
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
Общество
,
03 фев, 15:03
0
Поделиться
Поделиться
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Пожар в бизнес-центре в Москве. Видео
В Москве на Ленинградском проспекте, д. 47, загорелся бизнес-центр. Из здания эвакуировали пять человек
Video
пожар
Москва
бизнес-центр
видео
www.adv.rbc.ru
Материалы по теме
В Красноярске при пожаре на складе автозапчастей обрушилась кровля
Общество
На Ленинградском проспекте в Москве загорелось административное здание
Общество
www.adv.rbc.ru
www.adv.rbc.ru
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»,
1995–2021
. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены
Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter