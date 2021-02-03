Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесли с мая на август

Фото: Pascal Lauener / Reuters

Запланированная на 25–28 мая специальная ежегодная встреча в Сингапуре в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) переносится на август. Об этом сообщается на сайте форума.

«Специальная ежегодная встреча Всемирного экономического форума 2021 года в Сингапуре состоится 17–20 августа», — указано в сообщении.

Причиной переноса стала пандемия. Ей и ее преодолению будет посвящена сама встреча.

В этом году форум в Давосе прошел в онлайн-формате с 25 по 29 января. На форуме выступил президент России Владимир Путин, он затронул темы экономического неравенства и восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией.