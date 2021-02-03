Уволенная «Краса Росгвардии» через суд потребовала компенсацию

Анна Храмцова (Фото: rosguard.gov.ru)

Прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга, победившая в 2019 году на конкурсе «Краса Росгвардии», подала иск к бывшему начальству с требованием о своем восстановлении на службе и «взыскании заработной платы за время вынужденного прогула». Об этом РБК заявили в пресс-службе Ленинского районного суда в Екатеринбурге.

Сама Храмцова подтвердила РБК, что подала иск к бывшему начальству с требованием о своем восстановлении на службе, и отказалась от дальнейших комментариев. Суд по иску Храмцовой состоится 26 февраля в 10 утра.

Как передает портал Е1.RU, Храмцова также потребовала у ведомства компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. Она сообщила, что собирается перечислить половину суммы в благотворительный фонд «Доктор Лиза», основанный Елизаветой Глинкой, которая погибла при авиакатастрофе под Сочи в 2016 году.

Храмцову уволили со службы свердловского управления национальной гвардии в декабре. Причиной увольнения стала фотографии в сторис Instagram девушки из служебных помещений ведомства.