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Общество ,  
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Уволенная «Краса Росгвардии» через суд потребовала компенсацию

Анна Храмцова
Анна Храмцова (Фото: rosguard.gov.ru)

Прапорщик полиции Анна Храмцова из Екатеринбурга, победившая в 2019 году на конкурсе «Краса Росгвардии», подала иск к бывшему начальству с требованием о своем восстановлении на службе и «взыскании заработной платы за время вынужденного прогула». Об этом РБК заявили в пресс-службе Ленинского районного суда в Екатеринбурге.

Сама Храмцова подтвердила РБК, что подала иск к бывшему начальству с требованием о своем восстановлении на службе, и отказалась от дальнейших комментариев. Суд по иску Храмцовой состоится 26 февраля в 10 утра.

«Красу Росгвардии» уволили со службы за сторис в Instagram
Общество
Анна Храмцова

Как передает портал Е1.RU, Храмцова также потребовала у ведомства компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. Она сообщила, что собирается перечислить половину суммы в благотворительный фонд «Доктор Лиза», основанный Елизаветой Глинкой, которая погибла при авиакатастрофе под Сочи в 2016 году.

Храмцову уволили со службы свердловского управления национальной гвардии в декабре. Причиной увольнения стала фотографии в сторис Instagram девушки из служебных помещений ведомства.

«Соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника», — говорили в пресс-службе Росгвардии Е1.RU.

Росгвардия суд Екатеринбург новости
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