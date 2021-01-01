«Красу Росгвардии» уволили со службы за сторис в Instagram

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 73,31 (-0,36) Инвестиции, 13:22
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 88,94 (-0,26) Инвестиции, 13:22
Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 22:04 Бывшего топ-менеджера «Ростеха» заподозрили в мошенничестве Общество, 22:02 Мэр Одессы Геннадий Труханов заразился коронавирусом Общество, 21:54 Минспорта назвал лучших спортсменов года в России Спорт, 21:50 Чубайс назвал периоды пикового потребления угля, нефти и газа в мире Экономика, 21:43 РФПИ назвал фейком сообщения об отказе Турции от вакцины против COVID-19 Общество, 21:40 Есть продукт, но нет продаж: как привлечь инвесторов в стартап РБК и Сбер500, 21:35 В Дании обвиняемый в шпионаже гражданин России не признал свою вину Политика, 21:26 «Спартак» назвал поставленные задачи перед новым руководителем клуба Спорт, 21:17 Сын миллиардера Ахмедова сообщил о его реакции на потерю $50 млн Бизнес, 21:11 Pro тайм-менеджмент: как всё успевать и быть продуктивным 21:03 «Красу Росгвардии» уволили со службы за сторис в Instagram Общество, 21:01 РЖД расторгнут договоры аренды с владельцами ларьков на вокзалах Москвы Бизнес, 20:59 СК проверит осквернения памятников советским воинам в Литве Политика, 20:47
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,01 +0,69% EUR/RUB ₽89,28 +0,32% EUR/USD $1,21 -0,33%
Общество ,  
0 

«Красу Росгвардии» уволили со службы за сторис в Instagram

Анна Храмцова
Анна Храмцова (Фото: rosguard.gov.ru)

Победительницу всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову уволили со службы свердловского управления национальной гвардии. Об этом она сообщила радиостанции «Говорит Москва».

По словам Храмцовой, увольнение последовало после того, как она выложила в Instagram сторис с фото служебных помещений ведомства.«Причина увольнения была плевой: съемки административного помещения при санобработке с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц», — сказала экс-сотрудница ведомства. Однако она сама связывает увольнение с личной неприязнью со стороны коллег.

Росгвардия уволила угрожавшего подбросить наркотики сотрудника
Общество
Фото:rosgvard_official / VK

В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области радиостанции объяснили, что «соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника».

В 2019 году прапорщик Храмцова победила в фотоконкурсе «Краса Росгвардии» среди женщин, служащих в силовом ведомстве. Ее снимок, а также фотопортреты двенадцати финалисток стали основой для создания календаря Росгвардии на 2020 год. Помимо службы Храмцова занимается фитнес-бикини, а также активно ведет свой Instagram, в котором у девушки более 22 тыс. подписчиков.

Росгвардия увольнение Instagram
Следите за курсами на сайте или в приложении РБК
USD/RUB ₽74,01 +0,69% EUR/RUB ₽89,28 +0,32% EUR/USD $1,21 -0,33%
Материалы по теме
Росгвардия сняла ролик по мотивам игры Last of Us
Общество
Минобороны, ФСБ и Росгвардия получат почти ₽5 млрд на выплаты медикам
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter