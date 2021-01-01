«Красу Росгвардии» уволили со службы за сторис в Instagram

Анна Храмцова (Фото: rosguard.gov.ru)

Победительницу всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии» Анну Храмцову уволили со службы свердловского управления национальной гвардии. Об этом она сообщила радиостанции «Говорит Москва».

По словам Храмцовой, увольнение последовало после того, как она выложила в Instagram сторис с фото служебных помещений ведомства.«Причина увольнения была плевой: съемки административного помещения при санобработке с целью поднятия боевого духа, с небольшой долей иронии и только для узкого круга лиц», — сказала экс-сотрудница ведомства. Однако она сама связывает увольнение с личной неприязнью со стороны коллег.

В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области радиостанции объяснили, что «соблюдение условий прохождения службы обязательно для всего личного состава и предполагает персональную ответственность сотрудника».

В 2019 году прапорщик Храмцова победила в фотоконкурсе «Краса Росгвардии» среди женщин, служащих в силовом ведомстве. Ее снимок, а также фотопортреты двенадцати финалисток стали основой для создания календаря Росгвардии на 2020 год. Помимо службы Храмцова занимается фитнес-бикини, а также активно ведет свой Instagram, в котором у девушки более 22 тыс. подписчиков.