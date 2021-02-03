На Ленинградском проспекте в Москве загорелось административное здание

Фото: МЧС Москвы

На севере Москвы загорелось административное здание. Об этом РБК сообщили в пресс службе ГУ МЧС по Москве.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградский проспект, 47, строение 4, где по предварительной информации происходит возгорание на третьем этаже пятиэтажного административного здания», — сообщили в ведомстве.

В МЧС отметили, что из здания были спасены пять человек. Площадь возгорания уточняется. По данным сервиса «Яндекс.Карты и транспорт», по указанному адресу находится офисный центр.

Телеканал «360» со ссылкой на источник сообщает, что люди, находящиеся в здании, просят о помощи, на третьем этаже виден густой дым.