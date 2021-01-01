На Ленинградском проспекте в Москве загорелся коллектор

Возгорание коллектора произошло на Ленинградском проспекте около дома 33А. На месте работают сотрудники МЧС и аварийные службы города.



В пресс-службе столичного управления МЧС сообщили РБК, что информации о пострадавших к ним не поступало. «В 15:45 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении в районе дома по адресу: Ленинградский проспект, 33А. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было обнаружено задымление из коллектора», — отметили в пресс-службе.



В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сообщили о затруднении в связи с этим движения в сторону центра. «Перекрыт съезд на дублер в районе д. 45к1 по Ленинградскому проспекту. Тем кому надо попасть в сторону центра и на ТТК для объезда можно использовать СЗХ, проспект Маршала Жукова, Звенигородское шоссе, Хорошевское шоссе», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства подчеркнули, что заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков находится на Ленинградском проспекте, где произошло возгорание в коллекторе. По информации ТАСС, без электроэнергии из-за ЧП остались жители 11 домов.