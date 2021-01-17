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Герой СССР и депутат Госдумы Николай Антошкин умер после заражения COVID

Он был удостоен звания Героя Советского Союза за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. По словам главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, Антошкин ранее заразился коронавирусом COVID-19
Николай Антошкин
Николай Антошкин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

На 79-м году жизни скончался Герой СССР, депутат Госдумы Николай Антошкин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.

«Действительно, сегодня Николай Тимофеевич ушел от нас», — сказал он.

По его словам, Антошкин скончался в больнице. Причины смерти депутата Дерябин не назвал.

Место и время похорон будут объявлены в понедельник, 18 января, после согласования с Воздушно-космическими силами и родственниками, сообщил Дерябин.

Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил агентству, что Антошкин ранее заразился коронавирусом COVID-19. «Он болел, у него коронавирус. Как врачи официально установят, тогда будет официально сказано», — отметил депутат, добавив, что в настоящее время с семьей Антошкина обсуждается вопрос проведения церемонии прощания и похорон.

РБК направил запрос в Клуб военачальников.

Николай Антошкин родился в 1942 году в селе Кузьминовка Федоровского района Башкирской АССР. В 1961 году поступил в Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище летчиков, которое окончил в 1965 году. Проходил службу в Белорусском военном округе, дослужившись до командира звена. Позднее служил в разведывательном полку.

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Принимал участие в авиационном обеспечении войск, задействованных в событиях 1968 года в Чехословакии. В 1969 году принимал участие в конфликте на советско-китайской границе.

В 1970 году направлен в Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина, которую окончил с отличием в 1973 году. В 1981 году поступил в Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени К.Е. Ворошилова, где отучился два года.

В 1983 году назначен на должность командующего авиацией — заместителя командующего Центральной группой войск. С 1985 года — начальник штаба ВВС Киевского военного округа.

Антошкин командовал авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком, получив большую дозу радиации. По итогам этой операции ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Летом 1994 года Антошкину присвоили звание генерал-полковника. В ноябре 1997 был назначен на должность заместителя главнокомандующего ВВС России по боевой подготовке — начальника Управления боевой подготовки ВВС. В ноябре 1998 года досрочно уволился в запас. В разное время был награжден орденами Ленина (1986), «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени (1991, 1977), «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени с мечами (2013, 1996).

Антошкин был депутатом Госдумы VI и VII созывов. Во время работы в нижней палате парламента выступил соавтором более 40 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Автор
Михаил Юшков
При участии
Роман Кирьянов
депутат Госдумы Герой Советского Союза Николай Антошкин
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