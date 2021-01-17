Герой СССР и депутат Госдумы Николай Антошкин умер после заражения COVID

Он был удостоен звания Героя Советского Союза за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. По словам главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, Антошкин ранее заразился коронавирусом COVID-19

Николай Антошкин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

На 79-м году жизни скончался Герой СССР, депутат Госдумы Николай Антошкин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина.

«Действительно, сегодня Николай Тимофеевич ушел от нас», — сказал он.

По его словам, Антошкин скончался в больнице. Причины смерти депутата Дерябин не назвал.

Место и время похорон будут объявлены в понедельник, 18 января, после согласования с Воздушно-космическими силами и родственниками, сообщил Дерябин.

Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов сообщил агентству, что Антошкин ранее заразился коронавирусом COVID-19. «Он болел, у него коронавирус. Как врачи официально установят, тогда будет официально сказано», — отметил депутат, добавив, что в настоящее время с семьей Антошкина обсуждается вопрос проведения церемонии прощания и похорон.