Эксперты подсчитали регионы, где чаще всего получали новогодние премии
В 2020 году почти треть россиян (32%) получили новогодние премии или другие бонусы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие», поступившие в РБК.
«Доля респондентов, в 2020 году получивших новогодние премии, выросла с 2019 года на 2 процентных пункта (с 30%)», — отметили аналитики.
Где чаще всего получали новогодние премии
- Ямало-Ненецкий округ — 67%
- Иркутская область — 53%
- Москва — 44%
- Мурманская область — 42,5%
- Омская область — 41%
- Белгородская область — 40%
- Свердловская область — 39%
- Нижегородская область — 36,7%
- Саратовская область — 36,2%
- Тульская область — 36,4%
- Владимирская область — 35,7%
Размер годовых выплат у половины россиян составил около 10 тыс. руб. 34,5% опрошенных получили от 11 тыс. до 30 тыс. руб., 9% — 31–50 тыс. и 8% — более 50 тыс. руб.
У 41% опрошенных размер выплат не изменился по сравнению с 2019 годом, 30% получили больше, 17% — меньше.