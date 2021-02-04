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Итоги 2020 ,  
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Эксперты подсчитали регионы, где чаще всего получали новогодние премии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В 2020 году почти треть россиян (32%) получили новогодние премии или другие бонусы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие», поступившие в РБК.

«Доля респондентов, в 2020 году получивших новогодние премии, выросла с 2019 года на 2 процентных пункта (с 30%)», — отметили аналитики.

Где чаще всего получали новогодние премии

  • Ямало-Ненецкий округ — 67%
  • Иркутская область — 53%
  • Москва — 44%
  • Мурманская область — 42,5%
  • Омская область — 41%
  • Белгородская область — 40%
  • Свердловская область — 39%
  • Нижегородская область — 36,7%
  • Саратовская область — 36,2%
  • Тульская область — 36,4%
  • Владимирская область — 35,7%

Размер годовых выплат у половины россиян составил около 10 тыс. руб. 34,5% опрошенных получили от 11 тыс. до 30 тыс. руб., 9% — 31–50 тыс. и 8% — более 50 тыс. руб.

У 41% опрошенных размер выплат не изменился по сравнению с 2019 годом, 30% получили больше, 17% — меньше.

Россияне назвали ожидаемый размер новогодней премии
Общество
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

О росте размера своих премий по итогам 2020 года чаще сообщали женщины — 33% против 26% мужчин. Мужчины чаще отмечали снижение годовых выплат (18% против 15% женщин) или отсутствие изменений в их размере (47% мужчин против 36,5% женщин).

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Опрос был проведен среди 1,5 тыс. россиян из всех федеральных округов. Из них 50% мужчин и 50% женщин. 8,9% респондентов — в возрасте от 18 до 24 лет, 36,3% — от 25 до 44 лет, 38,4% — от 45 до 60 лет и 16,2% — от 61 до 75 лет.

Ранее SuperJob выяснил, что мужчины в два с половиной раза охотнее делятся полученными премиями со своими вторыми половинами, чем женщины.

Четверть принявших участие в опросе женщин (25%) заявили, что либо поделятся с мужем новостью о премии, но не деньгами (18%), либо вообще не скажут ему о ней (7%). Среди мужчин тех, кто не поделится с женой дополнительным доходом, оказалось 10%.

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