Эксперты подсчитали регионы, где чаще всего получали новогодние премии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В 2020 году почти треть россиян (32%) получили новогодние премии или другие бонусы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие», поступившие в РБК.

«Доля респондентов, в 2020 году получивших новогодние премии, выросла с 2019 года на 2 процентных пункта (с 30%)», — отметили аналитики.

Где чаще всего получали новогодние премии

Ямало-Ненецкий округ — 67%

Иркутская область — 53%

Москва — 44%

Мурманская область — 42,5%

Омская область — 41%

Белгородская область — 40%

Свердловская область — 39%

Нижегородская область — 36,7%

Саратовская область — 36,2%

Тульская область — 36,4%

Владимирская область — 35,7%

Размер годовых выплат у половины россиян составил около 10 тыс. руб. 34,5% опрошенных получили от 11 тыс. до 30 тыс. руб., 9% — 31–50 тыс. и 8% — более 50 тыс. руб.

У 41% опрошенных размер выплат не изменился по сравнению с 2019 годом, 30% получили больше, 17% — меньше.