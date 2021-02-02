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В МВД ответили на сообщения о заклеенных жетонах полицейских у Мосгорсуда

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Сведения о нагрудных знаках полицейских, закрытых «фольгой», не соответствуют действительности, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее в социальных сетях появилось фото сотрудников правоохранительных органов возле здания Мосгорсуда, где проходит слушание по делу Алексея Навального. Жетоны полицейских были заклеены пленкой.

Нагрудные знаки сотрудников полиции находятся на форменных куртках в специальных карманах с прозрачной пленкой, позволяющей доступно прочитать его номер и серию, пояснили в пресс-службе.

«Форменное обмундирование полицейских соответствует требованиям ведомственных приказов», — заявил представитель столичной полиции.

2 февраля Симоновский районный суд начал рассмотрение ходатайства ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный. По данным «ОВД-Инфо» на 15:33 у здания Мосгорсуда, где проходит слушание, были задержаны более 230 человек. В основном задержания идут возле ближайшей к суду станции метро «Преображенская».

новости Мосгорсуд полиция МВД
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