В МВД ответили на сообщения о заклеенных жетонах полицейских у Мосгорсуда

Фото: Андрей Любимов / РБК

Сведения о нагрудных знаках полицейских, закрытых «фольгой», не соответствуют действительности, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Ранее в социальных сетях появилось фото сотрудников правоохранительных органов возле здания Мосгорсуда, где проходит слушание по делу Алексея Навального. Жетоны полицейских были заклеены пленкой.

Нагрудные знаки сотрудников полиции находятся на форменных куртках в специальных карманах с прозрачной пленкой, позволяющей доступно прочитать его номер и серию, пояснили в пресс-службе.

«Форменное обмундирование полицейских соответствует требованиям ведомственных приказов», — заявил представитель столичной полиции.