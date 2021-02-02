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Capital Group продала бизнес-центр «Авиатор» на севере Москвы

Вид на бизнес-центр «Авиатор»
Вид на бизнес-центр «Авиатор» (Фото: бц-авиатор.рф)

Девелоперская компания Capital Group, принадлежащая Павлу Тё, продала свой бизнес-центр «Авиатор» в Кочновском проезде на севере Москвы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», которой компания подтвердила факт продажи.

Покупателя центра Capital Group изданию не раскрыла, однако «Коммерсантъ» пишет со ссылкой на выписку ЕГРН по этому объекту, что бизнес-центр приобрело ООО «Деловой центр «Авиатор».

Согласно данным ЕГРЮЛ, этой компанией владеет Сергей Храмов. Источники «Коммерсанта» утверждают, что он — сын замсекретаря Совбеза России Олега Храмова. По словам собеседников «Коммерсанта», Сергей Храмов также владеет частью площадей в торговом центре «Весна», который расположен на Алтуфьевском шоссе.

Capital Group продала жилой проект в Москве группе Вексельберга
Бизнес

Бизнес-центр «Авиатор» расположен на севере Москвы рядом с железнодорожной платформой «Гражданская». Центр построили в 2008 году в границах жилого комплекса «Аэробус». Площадь «Авиатора» — 26 тыс. кв. м, пригодная для аренды площадь — 9,5 тыс. кв. м. Сейчас его арендует только розничная компания «Спортмастер».

По оценке директора департамента рынков капитала Colliers International Дениса Платова, рыночная стоимость бизнес-центра — от 1,9 млрд до 2 млрд руб.

В октябре 2019 года Capital Group продала проект жилого комплекса бизнес-класса Bauman House в Басманном районе Москвы. Покупателем выступила группа компаний «Кортрос» Виктора Вексельберга.

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Половиной проекта владели Тё, его сын Герман и менеджеры Capital Group. Остальная половина принадлежала гендиректору «Ленэнерго» Андрею Рюмину. Эксперты тогда оценили примерную стоимость сделки в сумму от 850 млн до 1,6 млрд руб.

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