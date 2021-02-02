Capital Group продала бизнес-центр «Авиатор» на севере Москвы

Вид на бизнес-центр «Авиатор» (Фото: бц-авиатор.рф)

Девелоперская компания Capital Group, принадлежащая Павлу Тё, продала свой бизнес-центр «Авиатор» в Кочновском проезде на севере Москвы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», которой компания подтвердила факт продажи.

Покупателя центра Capital Group изданию не раскрыла, однако «Коммерсантъ» пишет со ссылкой на выписку ЕГРН по этому объекту, что бизнес-центр приобрело ООО «Деловой центр «Авиатор».

Согласно данным ЕГРЮЛ, этой компанией владеет Сергей Храмов. Источники «Коммерсанта» утверждают, что он — сын замсекретаря Совбеза России Олега Храмова. По словам собеседников «Коммерсанта», Сергей Храмов также владеет частью площадей в торговом центре «Весна», который расположен на Алтуфьевском шоссе.

Бизнес-центр «Авиатор» расположен на севере Москвы рядом с железнодорожной платформой «Гражданская». Центр построили в 2008 году в границах жилого комплекса «Аэробус». Площадь «Авиатора» — 26 тыс. кв. м, пригодная для аренды площадь — 9,5 тыс. кв. м. Сейчас его арендует только розничная компания «Спортмастер».