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Capital Group продала жилой проект в Москве группе Вексельберга

Группа компаний «Кортрос» Виктора Вексельберга купила проект жилого комплекса бизнес-класса Bauman House в Басманном районе Москвы, сообщили РБК в пресс-службе группы. Сделку подтвердили в Capital Group, которая развивала проект ранее. Первым на смену застройщика обратил внимание Telegram-канал Novostroyman.

Председатель совета директоров Capital Group Павел Тё, его сын Герман и менеджеры Capital Group вместе владели половиной проекта Bauman House (юрлицо ООО «Прайм-Инвест), еще 50% принадлежало гендиректору «Ленэнерго» Андрею Рюмину, следует из проектной декларации жилого комплекса. В пресс-службе «Кортрос» уточнили, что сейчас проект принадлежит компании целиком. Сделка была завершена в октябре, добавили в компании.

По оценке партнера ILM Андрея Лукашева, стоимость проекта при сделке сейчас могла составить около 850 млн руб. Партнер Cushman & Wakefield Алан Балоев оценивает стоимость проекта на текущей стадии выше — в 1–1,3 млрд руб., похожая оценка и у директора департамента финансовых рынков и инвестиций Knight Frank Игоря Рогановича — 1,3–1,6 млрд руб.

Capital Group получила разрешение на строительство жилого комплекса на ул. Новая Дорога, 11, в июне 2018 года. Общая площадь комплекса составит 40 тыс. кв. м, из них жилая — 22,6 тыс кв. м. Квартиры построены и продаются без применения эскроу-счетов, следует из документов единой информационной системы жилищного строительства. Это значит, что в проекте продано не менее 10% квартир и степень его строительной готовности составляет не меньше 30%.

В пресс-службе группы «Кортрос» причиной покупки проекта назвали расширение портфеля проектов Москве. Сейчас группа строит 812 тыс. кв. м жилья, в том числе 421 тыс. кв. м в Москве и 301 тыс. кв. м в Екатеринбурге.

Теги: Capital Group, Виктор Вексельберг
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