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Конституционный суд уточнил порядок выделения социального жилья инвалидам

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

При принятии властями в регионах решений о выделении больным людям, признанным недееспособными и нуждающимися в постоянном уходе, социального жилья его площадь может рассчитываться с учетом места, необходимого для проживания опекуна.

Такую позицию высказал Конституционный суд (КС), рассмотрев жалобу жительницы Астрахани на отказы предоставить ее дочери-инвалиду квартиру такой площади, которая позволила бы опекающим дочь родителям проживать вместе с ней.

В своем постановлении КС напомнил, что в соответствии с Конституцией государство обязано оказывать инвалидам поддержку и охранять достоинство их личности. Отказ же учитывать при расчете площади жилья опекуна инвалида, если последнему необходим постоянный уход, создает угрозу нарушения таких обязательств.

По мнению КС, такое нарушение может быть выражено в разных формах — либо больной и опекун будут вынуждены жить на площади, достаточной лишь для одного человека, либо опекун будет вынужден исполнять свои обязанности «в заведомо непригодных жилищных условиях с вероятным или неизбежным нарушением прав и законных интересов недееспособного подопечного и самого опекуна».

КС также допустил — в исключительных случаях — предоставление жилья недееспособному гражданину и его опекуну по одному договору социального найма. 

В своем постановлении КС указал, что выявленный в документе «конституционно-правовой смысл» положений действующего законодательства «является общеобязательным, что исключает любое иное его истолкование в правоприменительной практике». В связи с этим КС предписал пересмотреть решения, вынесенные ранее судами по искам пожаловавшейся в КС жительницы Астрахани.

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