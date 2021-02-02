С начала пандемии COVID-19 россияне стали реже покупать успокоительные

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Спрос на успокоительные препараты в 2020 году в России упал на 14,2%. Об этом говорится в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru, с которым ознакомился РБК. Аналитики компании проанализировали данные чеков контрольно-кассовой техники.

По данным OFD.ru, в течение последних трех лет продажи успокоительных, напротив, росли в среднем на 10–15% в год. Однако в апреле 2020 года началось падение, которое сохранилось до конца года. Его пик пришелся на четвертый квартал, когда на успокоительные препараты потратили в денежном выражении на 35,6% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года. При этом рекордное падение продаж было в декабре: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 46,4% меньше в денежном выражении.

Эксперты OFD.ru отмечают странность такой тенденции. «Казалось бы, все должно быть наоборот, ведь 2020 был максимально стрессовым, а предпраздничные дни из года в год становятся для людей дополнительным источником тревоги и напряжения», — говорится в исследовании. Кроме того, ранее именно в предновогодний период всегда росли продажи успокоительных препаратов, отмечают эксперты.