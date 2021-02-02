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Пандемия коронавируса ,  
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С начала пандемии COVID-19 россияне стали реже покупать успокоительные

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Спрос на успокоительные препараты в 2020 году в России упал на 14,2%. Об этом говорится в исследовании оператора фискальных данных OFD.ru, с которым ознакомился РБК. Аналитики компании проанализировали данные чеков контрольно-кассовой техники.

По данным OFD.ru, в течение последних трех лет продажи успокоительных, напротив, росли в среднем на 10–15% в год. Однако в апреле 2020 года началось падение, которое сохранилось до конца года. Его пик пришелся на четвертый квартал, когда на успокоительные препараты потратили в денежном выражении на 35,6% меньше, чем в четвертом квартале 2019 года. При этом рекордное падение продаж было в декабре: по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 46,4% меньше в денежном выражении.

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Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»

Эксперты OFD.ru отмечают странность такой тенденции. «Казалось бы, все должно быть наоборот, ведь 2020 был максимально стрессовым, а предпраздничные дни из года в год становятся для людей дополнительным источником тревоги и напряжения», — говорится в исследовании. Кроме того, ранее именно в предновогодний период всегда росли продажи успокоительных препаратов, отмечают эксперты.

В то же время в целом продажи аптек в денежном выражении выросли на 10,9% после девяти месяцев 2020 года, поставив рекорд последних шести лет. Рост был в основном за счет покупок дорогих лекарств на фоне пандемии и спроса на маски, средств от простуды, противовирусных препаратов, термометров, препаратов для укрепления иммунитета и антисептиков.

В октябре прошлого года президент фармацевтического холдинга Alium Рустем Муратов говорил, что из-за снижения доходов во время пандемии коронавируса россияне чаще выбирали недорогие лекарства из числа дженериков.

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Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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