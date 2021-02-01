Роспотребнадзор предупредил о продающих «лекарства» от COVID мошенниках

В условиях пандемии коронавирусной инфекции мошенники используют разнообразные схемы, чтобы продать гражданам несуществующие товары или лекарства, якобы защищающие от COVID-19. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как объяснили в ведомстве, в интернете появилось большое количество сайтов, предлагающих купить очиститель воздуха или другие «чудо-средства», препятствующие заражению коронавирусом. На самом деле, как правило, документы на такие приборы отсутствуют, или же мошенники пытаются продать обычный увлажнитель воздуха и медицинскую маску с фильтром по завышенной в десятки раз цене.

Также злоумышленники могут предложить купить лекарства или пищевые добавки, которые якобы помогают от коронавируса.

«Правильным решением будет не вступать в контакт с лицами, предлагающими купить «волшебный прибор» или «чудо-таблетку». Как правило, мошенники прекращают общение, если начать более подробно расспрашивать о фирме-продавце и производителе прибора, протоколах клинических исследований лекарства», — сообщили в Роспотребнадзоре.