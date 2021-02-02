У Мосгорсуда перед заседанием по делу Навального задержали 100 человек

Полиция задержала 100 человек, среди которых как минимум четыре журналиста. Процесс по ходатайству ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный стартовал сегодня в здании Мосгорсуда

У Мосгорсуда, где проходит заседание по замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный, начались задержания. По данным «ОВД-Инфо», на 12:00 полиция задержала 100 человек. Часом ранее, по оценке корреспондента РБК, полиция задержала в окрестностях суда несколько десятков человек.

Он также сообщил, что из района суда уехали два автозака с задержанными. По данным «ОВД-Инфо», как минимум один автозак с 26 задержанными прибыл в ОВД «Северное Измайлово».

В основном задержания идут возле ближайшей к Мосгорсуду станции метро «Преображенская». Также силовики начали выставлять оцепление в районе метро «Китай-город». Они привезли металлические ограждения и выставляют их на улицах, передает корреспондент РБК.