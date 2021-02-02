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Отравление Навального ,  
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У Мосгорсуда перед заседанием по делу Навального задержали 100 человек

Полиция задержала 100 человек, среди которых как минимум четыре журналиста. Процесс по ходатайству ФСИН о замене условного срока Алексея Навального на реальный стартовал сегодня в здании Мосгорсуда

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

У Мосгорсуда, где проходит заседание по замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный, начались задержания. По данным «ОВД-Инфо», на 12:00 полиция задержала 100 человек. Часом ранее, по оценке корреспондента РБК, полиция задержала в окрестностях суда несколько десятков человек.

Он также сообщил, что из района суда уехали два автозака с задержанными. По данным «ОВД-Инфо», как минимум один автозак с 26 задержанными прибыл в ОВД «Северное Измайлово».

В основном задержания идут возле ближайшей к Мосгорсуду станции метро «Преображенская». Также силовики начали выставлять оцепление в районе метро «Китай-город». Они привезли металлические ограждения и выставляют их на улицах, передает корреспондент РБК.

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Как сообщает «Медиазона», у здания суда силовики задержали корреспондента Sota Vision, в это время он вел прямой эфир. Также «Открытые медиа» сообщили о задержании у метро «Преображенская площадь» своего корреспондента Евгения Сафронова. Помимо этого, задержали двух журналистов Mash, пишет Telegram-канал.
Улицы в районе суда перекрыты, на его территорию пускают только работников суда, судей и аккредитованных журналистов.
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Оцепление у Мосгорсуда, где рассмотрят приговор Навальному. Видео
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Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел после почти пятимесячного лечения в Германии. ФСИН обвиняет оппозиционера в том, что он нарушил испытательный срок по делу «Ив Роше» и требует изменить условный срок на реальный.

По делу «Ив Роше» Навальный был осужден в декабре 2014 года на три с половиной года условно. Он тогда не признал свою вину и назвал это политическим преследованием. Ему продлили срок в 2017 году. Испытательный срок истекал в конце 2019 года, но позже его продлили еще на год — до 30 декабря 2020 года.

В России 23 и 31 января прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Навального. В ходе акций 23 января, по данным «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны более 4 тыс. человек, после акций 31 января — более 5 тыс. МВД не приводило данных об общем числе задержанных на несогласованных протестах.

Авторы
Евгения Кузнецова, Андрей Любимов
При участии
Анастасия Курносова, Мария Лисицына, Антон Фейнберг
Москва Мосгорсуд Алексей Навальный
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