У Мосгорсуда перед заседанием по делу Навального задержали 100 человек
У Мосгорсуда, где проходит заседание по замене условного срока оппозиционера Алексея Навального на реальный, начались задержания. По данным «ОВД-Инфо», на 12:00 полиция задержала 100 человек. Часом ранее, по оценке корреспондента РБК, полиция задержала в окрестностях суда несколько десятков человек.
Он также сообщил, что из района суда уехали два автозака с задержанными. По данным «ОВД-Инфо», как минимум один автозак с 26 задержанными прибыл в ОВД «Северное Измайлово».