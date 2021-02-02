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В Москве в 2020 году родились Люцифер, Рим и две Мальвины

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В московском Управлении записи актов гражданского состояния (ЗАГС) назвали самые частые и редкие имена, которые родители дали новорожденным в 2020 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Самыми популярными именами остаются София и Александр, ими назвали по 2,5 тыс. детей. В 2020 году родители стали чаще давать детям мужские имена Марк, Лев, Матвей и женские Амелия, Агата, Мирослава, Мия или Ариана.

Относительно популярны такие редкие иностранные имена, как Стефания (это имя выбрали для 424 девочек), Оливия (225), Роберт (259), Мелания (110), Стефан и Теодор (49 и 46 соответственно).

Москвичи не стали менять предпочтения в именах для детей
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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Более двух десятков семей выбрали для новорожденной девочки славянское имя Златослава. На сокращенной форме этого имени — Злата остановились 200 родителей. Еще более 20 девочек получили имя Ясна. Двум девочкам дали имя Искра.

Некоторые родители выбирали для детей древнегреческие имена: Афина, Дионис, Афродита, Одиссей. Двух малышек назвали в честь древнегреческой мифологической царицы Кассиопеи.

Привлекательными для москвичей остаются имена, связанные с писателями, актерами и другими известными личностями, например, Корней, Леонардо, Рианна, Гарри.

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Детям давали имена, связанные с географией и астрономией — Север и Северина, Весна, Океана, Марс, а также Рим, Индия и Вена.

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Некоторые мальчики получили очень редкие имена: Люцифер, Люций и Оливье. А две рожденные в 2020 году москвички получили имя Мальвина.

Иногда родители давали детям двойные и тройные имена: Александр-Север, Венера-Вероника, Патрисия-Деметра-Пейдж, Ермак-Александр, Людвиг-Александр, Лев-Моисейю

Всего в столице с начала 2020 года родились более 100 тыс. новорожденных, мальчиков чуть больше девочек — 51 и 48% соответственно. Почти у 1300 пар появились двойняшки, а у 18 семей — тройняшки.

новорожденные имена имена детей
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Власти назвали популярные имена для новорожденных в Москве
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