В Москве в 2020 году родились Люцифер, Рим и две Мальвины

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В московском Управлении записи актов гражданского состояния (ЗАГС) назвали самые частые и редкие имена, которые родители дали новорожденным в 2020 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Самыми популярными именами остаются София и Александр, ими назвали по 2,5 тыс. детей. В 2020 году родители стали чаще давать детям мужские имена Марк, Лев, Матвей и женские Амелия, Агата, Мирослава, Мия или Ариана.

Относительно популярны такие редкие иностранные имена, как Стефания (это имя выбрали для 424 девочек), Оливия (225), Роберт (259), Мелания (110), Стефан и Теодор (49 и 46 соответственно).

Более двух десятков семей выбрали для новорожденной девочки славянское имя Златослава. На сокращенной форме этого имени — Злата остановились 200 родителей. Еще более 20 девочек получили имя Ясна. Двум девочкам дали имя Искра.