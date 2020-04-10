Москвичи не стали менять предпочтения в именах для детей

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Самыми популярными именами за первый квартал 2020 года стали Александр и София (Софья). Об этом РБК сообщили в управлении ЗАГС Москвы. В прошлом году москвичи также чаще всего выбирали эти имена для новорожденных.

За первые 3 месяца 2020 года в Москве родилось 51,3% мальчиков и 48,7% девочек. Именем Александр назвали 609 мальчиков, а именем София — 649 девочек. Популярными именами для девочек также стали Мария, Анна, Алиса и Полина.

«В качестве необычных имен можно выделить имя Афина, в честь древнегреческой богини назвали трех девочек. Именем Аксиния, напоминающим главную героиню романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», назвали двух москвичек. По одной девочке назвали именами Мальвина, Искра, Василиса и Весна», — сказали в пресс-службе.

Помимо имени Александр, чаще всего детей называли Максимом (588), Михаилом (537) и Артёмом (425). Среди необычных имен для новорожденных мальчиков — Тристан, Ахиллес, Ной и Елисей-Косма.

«Были и иностранные варианты. В Москве родились по одному мальчику с именами Брайан, Алекс и Райан», — добавили в пресс-службе.