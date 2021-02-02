Сбежавшая за границу экс-глава омского минздрава позвонила следователям

Ирина Солдатова (Фото: soldatova_doc / Instagram)

Объявленная в розыск экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова позвонила из-за рубежа следователям, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления следственного комитета по региону Лариса Болдинову.

По версии следователей, Солдатова находится за пределами России, однако не скрывает своего местонахождения. «Неоднократно обещала прилететь с места отдыха, даже называла даты, но каждый раз обманывала», — добавила Болдинова.

Общение со следователями не означает, что международный розыск будет отменен, подчеркнули в следкоме. «У нас есть заочный арест, а заочного допроса по телефону нет», — сказала Болдинова. «Розыск прекратится только тогда, когда ее сюда выдадут или когда она сама вернется и будет взята под стражу», — уточнила представитель СК.

Узнав о возбуждении уголовного дела, экс-министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова улетела на Мальдивы, а потом в Дубай, где владеет недвижимостью площадью 160 кв. м. В международный розыск ее объявили 29 января 2021 года.