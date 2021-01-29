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Пандемия коронавируса ,  
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Экс-главу омского минздрава объявили в розыск из-за дела о борьбе с COVID

Ирину Солдатову уволили после того, как медики привезли к зданию минздрава двух пожилых пациентов с подозрением на COVID-19, заявив, что несколько часов безуспешно пытались разместить их в переполненных городских стационарах
Ирина Солдатова
Ирина Солдатова (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова объявлена в международный розыск. Ее подозревают в махинациях с закупками, в том числе при трате денег, выделенных региону на борьбу с коронавирусом. О ходе расследования сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по области.

«В отношении нее по ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а Солдатова объявлена в международный розыск», — отмечается в сообщении.

СК пояснил, что экс-министр неоднократно игнорировала вызовы к следователю и скрывается за границей.

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Ирина Солдатова

По версии следствия, у Солдатовой были сообщники. Один из них назван, это директор казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктор Бабиков.

Вместе злоумышленники организовывали контракты с аффилированными коммерческими компаниями на поставку медицинского оборудования по завышенным ценам. Махинация проводились, в частности, в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением COVID-19.

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Как указало следствие, региональному минздраву нанесен ущерб на сумму более 105 млн руб. Против Солдатовой и ее сообщников возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).

Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители провели обыски, во время которых изъяли необходимую документацию.

Солдатова начала работу в Омской области весной 2020 года. До этого она занимала пост замминистра здравоохранения Московской области. Во время первой волны пандемии, в марте 2020-го, Солдатову назначили советником губернатора Омской области Александра Буркова. Женщина возглавила оперативную рабочую группу по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.

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Общество
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Затем Солдатова пошла на повышение и 1 апреля 2020-го возглавила областной минздрав. С этой должности ее снял сам Бурков в ноябре того же года на фоне скандала с бригадами скорой помощи. Они привезли к зданию минздрава региона двух пожилых пациентов с подозрением на COVID-19, заявив, что несколько часов безуспешно пытались разместить их в переполненных городских стационарах.

Ситуация дошла до Кремля, который назвал подобное непозволительным. Губернатор обвинил в случившемся «преступную халатность» областного минздрава. Солдатову заменили Александром Мураховским.

До назначения Мураховский возглавлял больницу скорой медицинской помощи (БСМП) № 1, куда в конце августа 2020-го привезли экстренно снятого с самолета оппозиционера Алексея Навального.

Автор
Анна Громова
розыск Омская область суд превышение должностных полномочий
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