Экс-главу омского минздрава объявили в розыск из-за дела о борьбе с COVID

Ирину Солдатову уволили после того, как медики привезли к зданию минздрава двух пожилых пациентов с подозрением на COVID-19, заявив, что несколько часов безуспешно пытались разместить их в переполненных городских стационарах

Ирина Солдатова (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова объявлена в международный розыск. Ее подозревают в махинациях с закупками, в том числе при трате денег, выделенных региону на борьбу с коронавирусом. О ходе расследования сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по области.

«В отношении нее по ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а Солдатова объявлена в международный розыск», — отмечается в сообщении.

СК пояснил, что экс-министр неоднократно игнорировала вызовы к следователю и скрывается за границей.

По версии следствия, у Солдатовой были сообщники. Один из них назван, это директор казенного учреждения «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Виктор Бабиков.