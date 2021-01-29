Экс-главу омского минздрава объявили в розыск из-за дела о борьбе с COVID

Вместе злоумышленники организовывали контракты с аффилированными коммерческими компаниями на поставку медицинского оборудования по завышенным ценам. Махинация проводились, в частности, в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением COVID-19.
Как указало следствие, региональному минздраву нанесен ущерб на сумму более 105 млн руб. Против Солдатовой и ее сообщников возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»).
Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители провели обыски, во время которых изъяли необходимую документацию.
Солдатова начала работу в Омской области весной 2020 года. До этого она занимала пост замминистра здравоохранения Московской области. Во время первой волны пандемии, в марте 2020-го, Солдатову назначили советником губернатора Омской области Александра Буркова. Женщина возглавила оперативную рабочую группу по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионе.
Затем Солдатова пошла на повышение и 1 апреля 2020-го возглавила областной минздрав. С этой должности ее снял сам Бурков в ноябре того же года на фоне скандала с бригадами скорой помощи. Они привезли к зданию минздрава региона двух пожилых пациентов с подозрением на COVID-19, заявив, что несколько часов безуспешно пытались разместить их в переполненных городских стационарах.
Ситуация дошла до Кремля, который назвал подобное непозволительным. Губернатор обвинил в случившемся «преступную халатность» областного минздрава. Солдатову заменили Александром Мураховским.
До назначения Мураховский возглавлял больницу скорой медицинской помощи (БСМП) № 1, куда в конце августа 2020-го привезли экстренно снятого с самолета оппозиционера Алексея Навального.