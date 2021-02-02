Власти Аргентины назначили нового посла в России

Бывшего заместителя главы МИД Аргентины Эдуарда Суайна назначили послом Аргентины в России. Об этом МИД страны сообщил в Twitter.

«Дипломат Эдуард Суайн был назначен послом Аргентины в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Ранее власти республики предлагали этот пост Алисии Кастро, бывшей послом Аргентины в Великобритании и Венесуэле. Однако в начале октября 2020-го она отказалась, заявив, что несогласна с современной внешней политикой Аргентины.

Новому аргентинскому послу в России Суайну 58 лет. Он родился в аргентинском городе Сантьяго-дель-Эстеро, имеет юридическое и дипломатическое образование. Работал в посольстве Аргентины в Италии с 1999-го по 2006 год.