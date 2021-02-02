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Лейбл разорвал контракт с Мэрилином Мэнсоном из-за обвинений в насилии

Американский музыкальный лейбл Loma Vista Recording расторг контракт с рок-певцом Мэрилином Мэнсоном после выдвинутых против него обвинений в насилии. Об этом лейбл сообщил в Twitter.

«Loma Vista Recording немедленно прекратит дальнейшее продвижение его нынешнего альбома», — уточняется в сообщении.

Эван Рэйчел Вуд обвинила Мерилина Мэнсона в абьюзе
Стиль
Фото:shutterstock

Компания не намерена сотрудничать с Мэнсоном в дальнейшем.

Ранее актриса и модель Эван Рэйчел Вуд обвинила музыканта в абьюзе, заявив, что он издевался над ней на протяжении нескольких лет. Она не уточнила, было это моральное или физическое насилие. После этого еще несколько женщин пожаловались на различные инциденты с Мэнсоном.

В 2019-ом в сексуальных домогательствах обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго. Против него выступили около 30 человек, профсоюз оперных артистов США провел расследование и установил, что Доминго «на самом деле участвовал в ненадлежащей деятельности, начиная от флирта и заканчивая сексуальными домогательствами». Певец принес извинения.

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