Лейбл разорвал контракт с Мэрилином Мэнсоном из-за обвинений в насилии

Американский музыкальный лейбл Loma Vista Recording расторг контракт с рок-певцом Мэрилином Мэнсоном после выдвинутых против него обвинений в насилии. Об этом лейбл сообщил в Twitter.

«Loma Vista Recording немедленно прекратит дальнейшее продвижение его нынешнего альбома», — уточняется в сообщении.

Компания не намерена сотрудничать с Мэнсоном в дальнейшем.

Ранее актриса и модель Эван Рэйчел Вуд обвинила музыканта в абьюзе, заявив, что он издевался над ней на протяжении нескольких лет. Она не уточнила, было это моральное или физическое насилие. После этого еще несколько женщин пожаловались на различные инциденты с Мэнсоном.