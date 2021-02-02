В «Авито» увидели рост спроса на продвижение в соцсетях во время удаленки

Фото: Felix Kästle / dpa / Global Look Press

По итогам четвертого квартала 2020 года спрос на продвижение в социальных сетях на портале «Авито Услуги» вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а объявлений специалистов по онлайн-продвижению стало больше почти в 2,5 раза. Об этом РБК сообщили в пресс-службе сервиса.

«Многие россияне в период пандемии и перехода на удаленку решили использовать свободное время с пользой для семейного бюджета, превратив развлечение (или способ прокрастинации) в источник заработка», — заявили в компании.

По данным сервиса, около 70% спроса на такие услуги приходится на Instagram. За минувший год число объявлений о продвижении в этой социальной сети увеличилось на 154%, а спрос — на 22%. Также эксперты зафиксировали заметный рост спроса на SMM-продвижение в Telegram. За год спрос на специалистов по работе с мессенджером увеличился на 22%, а число предложений — на 123%.

При этом самой стремительно растущей по спросу на услуги продвижения социальной сетью стал TikTok. По итогам четвертого квартала 2020 года интересоваться продвижением в этой соцсети стали на 516% больше. При этом от общего спроса на продвижение в социальных сетях на него приходится только 1%. Руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» Иван Чулков считает, что такой заметный рост связан с алгоритмами рекомендаций, которыми пользуется площадка, а также с повышенным интересом к TikTok в СМИ.

Активнее всего социальные сети в России осваивают компании в регионах. Самый высокий спрос на продвижение был зафиксирован в Ижевске. Там в последнем квартале 2020 года количество запросов пользователей по услугам продвижения выросло на 151% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На втором месте по спросу на SMM-услуги оказался Волгоград (рост на 129%), а на третьем — Киров (113%).