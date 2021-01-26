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Бизнес ,  
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В «Авито» назвали самые подорожавшие за год пандемии услуги

За год эпидемии коронавируса в России в наибольшей степени подорожали услуги уборки помещений. Причем спрос на эти услуги вырос почти в два раза сильнее, чем предложение
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к росту цен на некоторые услуги в России, в список сильнее всего подорожавших услуг вошли уборка, ремонт и строительство, вызов «мастера на час» и установка бытовой техники. К таким выводам пришли эксперты сервиса объявлений «Авито». С результатами исследования ознакомился РБК.

Услуги по уборке помещений за год подорожали на 50% — это стало абсолютным максимумом среди всей сферы услуг. Одна из причин — опережающий рост спроса (на 65%) по сравнению с ростом предложения, которое увеличилось на 35%.

Услуги по ремонту и строительству в 2020 году подорожали на 25% по сравнению с 2019 годом. Спрос на эти услуги вырос на 37%, а предложение всего на 3%.

Вызов «мастера на час» стал дороже на 25%, при этом спрос вырос на 46%, а предложение — на 23%.

Установка техники и рекламно-полиграфические услуги подорожали за время пандемии на 20%. Но если в установке техники рост цен объясним — предложение выросло всего на 14%, а спрос — на 81%, то подорожание услуг по рекламе изменением баланса спроса и предложения объяснить трудно: потребность в них выросла на 21%, а предложение этих услуг увеличилось гораздо сильнее — на 52%.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Зато полностью подчинилось базовым законам экономики поведение услуг по ремонту и обслуживанию техники. Предложение за год выросло на 86%, а спрос — всего на 51%. В результате цены на эти услуги упали на 7%.

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Несмотря на сокращение предложения и рост спроса на нулевом уровне остались цены на услуги в сфере красоты и здоровье, на прежнем уровне остались цены также на интернет-телеком, благоустройство территорий, обучение и курсы, организацию праздников и мероприятий и бытовые услуги.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Владислав Гордеев
услуги подорожание исследование статистика
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