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Технологии и медиа ,  
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Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»

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Фото: vk / VK
Фото: vk / VK

В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector.

По данным портала, сбой начался в 17:39 мск и продолжился до 18:10. Пик пришелся на 17:55. На сбои пожаловались 2116 человек.

Самые частой проблемой, на которую жаловались пользователи Downdetector, стала работа сайта — 73%. 23% проблем связаны с отправкой сообщений.

Представитель ВК в ответ на запрос РБК сообщил, что «сейчас все работает». «Мы оперативно восстановили работу после кратковременного сбоя. Сейчас все сервисы доступны», — рассказал представитель социальной сети.

Ранее жалобы на работу социальной сети появились и в Twitter.

Предыдущий сбой в работе «ВКонтакте» произошел 24 января. По данным Downdetector, сбой произошел в промежутке от 16:30 до 18:00 мск. Пик пришелся на 17:02 мск. Тогда на сбой пожаловался 201 человек.

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