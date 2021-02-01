Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»

Фото: vk / VK

В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector.

По данным портала, сбой начался в 17:39 мск и продолжился до 18:10. Пик пришелся на 17:55. На сбои пожаловались 2116 человек.

Самые частой проблемой, на которую жаловались пользователи Downdetector, стала работа сайта — 73%. 23% проблем связаны с отправкой сообщений.

Представитель ВК в ответ на запрос РБК сообщил, что «сейчас все работает». «Мы оперативно восстановили работу после кратковременного сбоя. Сейчас все сервисы доступны», — рассказал представитель социальной сети.

Ранее жалобы на работу социальной сети появились и в Twitter.