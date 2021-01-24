В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

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Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбой в работе соцсети, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает нарушения в работе интернет-ресурсов и мобильных операторов.

По данным Downdetector, сбой произошел в промежутке от 16:30 до 18:00 мск. Пик пришелся на 17:02 мск. Тогда о проблемах с доступом к «ВКонтакте» сообщил 201 человек.

Наиболее частой проблемой, с которой столкнулись пользователи, стал сбой в сообщениях — на это пожаловались 59% пожаловавшихся. Еще 38% сообщили о трудностях с сайтом, 2% — с видеозаписями.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и других российских городов, следует из данных Downdetector.