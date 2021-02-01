Марк Уилмер (Фото: mikepriceinla / Twitter)

В США умер сценарист «Симпсонов» Марк Уилмор, сообщил его брат Ларри Уилмор в своем аккаунте Twitter. Сценаристу было 57 лет.

Уилмор умер поздно вечером 30 января. Он болел COVID-19, а также страдал от других заболеваний на протяжении многих лет, добавил его родственник.

Марк Уилмор родился в 1963 году и закончил Калифорнийский государственный политехнический университет. В качестве сценариста он работал с начала девяностых годов, среди его работ — сериал «В живом цвете», а также ряд серий «Симпсонов».

Мультсериал «Симпсоны» транслируется с 1989 года. К настоящему времени вышло уже 32 сезона.