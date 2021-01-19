Умер работавший над «Симпсонами» сценарист

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В США умер сценарист Дэвид Ричардсон, который принял участие в работе над мультсериалом «Симпсоны», сообщает издание Hollywood Deadline.

Сценаристу было 65 лет, по данным издания, он умер от сердечного приступа.

Cоболезнования в Twitter выразил другой сценарист мультсериала Майкл Прайс.

30 лет назад Ричардсон перенес рак, у него остались трое сыновей. Он писал комедийные сюжеты с 1985 года. Кроме «Симпсонов», где он работал над 16-м эпизодом пятого сезона, он знаменит по ситкому «Пустое гнездо», комедиям «Это все о Джоан» и «Два с половиной человека».