Экс-совладелец Балтийского банка объяснил свое задержание во Франции

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Экс-совладелец Балтийского банка Андрей Исаев сообщил журналистам, что был задержан патрульными во Франции 23 декабря 2020 года, но вскоре его отпустили. По словам Исаева, с 2019 года адвокаты пытаются оспорить правомочность его объявления в розыск.

«23 декабря меня формально остановил патруль во Франции, так как я формально числюсь в розыске. Меня задержали, выяснили, кто я такой, где проживаю. Адвокаты, которые прибыли вместе со мной, показали информацию о том, что идет судебное разбирательство с Интерполом, и меня отпустили», — рассказал Исаев.

Исаев — бывший совладелец Балтийского банка и основатель Петербургского агентства недвижимости (владело правами аренды на дом компании «Зингер» на Невском проспекте и другими объектами недвижимости в Петербурге). Его партнером в кредитной организации был Олег Шигаев. В 2013 году между Исаевым и Шигаевым начался корпоративный конфликт, и спустя год банк забрали на санацию — его оздоровлением занялся Альфа-банк. В 2016 году против Исаева было возбуждено уголовное дело о хищении земельных участков в Петербурге на 0,5 млрд руб., в 2019 году его объявили в международный розыск.

В пятницу, 29 января, зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин сообщил, что Исаев был задержан во Франции 23 декабря. Поводом для задержания стал запрос Генеральной прокуратуры в связи с уголовными делами о хищении в Балтийском банке, объясняли в Альфа-банке. О задержании Исаева российским правоохранителям сообщило также Национальное центральное бюро Интерпола, что подтверждалось письмом начальника отдела российского бюро Интерпола в Минюст от 24 декабря.

Сам экс-банкир заявил журналистам, что уголовное дело против него «возбуждено по надуманным основаниям». «Я нанес ущерб сам себе: из одной своей компании перевел активы в другую свою компанию», — подчеркнул Исаев. По его словам, адвокаты оспаривают претензии в комиссии Интерпола по контролю за файлами, которая рассматривает «правомочность объявления человека в розыск и предъявления ему обвинений». Комиссия следит за тем, чтобы информация в системе Интерпола соответствовала стандартам организации. По решению комиссии информация может быть удалена из системы Интерпола.