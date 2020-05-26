В Москве нашли мертвым генерала ФСБ

Юрий Бзаев (Фото: iriston.ru)

В своей квартире в центре Москвы был обнаружен мертвым генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев, передает РЕН ТВ. Эту информацию РБК подтвердил источник в столичном ГУ МВД.

Бзаев умер в возрасте 74 лет в квартире на Космодамианской набережной. Причины его смерти сейчас устанавливаются.

По информации «Московского комсомольца», тело Бзаева нашли в ночь на вторник, 26 мая. Издание называет его генералом ФСБ в отставке. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии, Бзаев умер от сердечного приступа.

О смерти Бзаева также сообщается на сайте общероссийской общественной организации «Российское кадетское братство».

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК посоветовали обратиться за комментарием в Следственный комитет. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК РФ по Москве.