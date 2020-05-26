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В Москве нашли мертвым генерала ФСБ

Юрий Бзаев
Юрий Бзаев (Фото: iriston.ru)

В своей квартире в центре Москвы был обнаружен мертвым генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев, передает РЕН ТВ. Эту информацию РБК подтвердил источник в столичном ГУ МВД.

Бзаев умер в возрасте 74 лет в квартире на Космодамианской набережной. Причины его смерти сейчас устанавливаются.

По информации «Московского комсомольца», тело Бзаева нашли в ночь на вторник, 26 мая. Издание называет его генералом ФСБ в отставке. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии, Бзаев умер от сердечного приступа.

О смерти Бзаева также сообщается на сайте общероссийской общественной организации «Российское кадетское братство».

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК посоветовали обратиться за комментарием в Следственный комитет. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СК РФ по Москве.

По данным портала «Осетины», Бзаев родился в 1945 году в Кисловодске. В 1956 году он поступил в Ставропольское суворовское училище, в 1971 году был направлен в Высшую Краснознаменную школу КГБ СССР, с этого же года он начал служить в органах госбезопасности.

В 1990 году Бзаев стал председателем КГБ Северной Осетии, занимал должность директора республиканского Агентства федеральной безопасности. Звание генерал-майора он получил в 1991 году. В 1994-м Бзаев стал заместителем начальника Главного управления ФСБ России, а в 1998-м — секретарем Совбеза Северной Осетии.

Теги: ФСБ, смерть, генерал
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