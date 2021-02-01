В АКОРТ заявили об отсутствии жалоб на сложности с морской логистикой

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Торговые сети не сообщали в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) о сложностях с перевозкой товаров по морю из-за подорожания фрахта. Об этом сообщили РБК в ассоциации.

«В АКОРТ не поступала информация от торговых сетей о каких-либо сложностях с логистикой товаров. Запасы товаров в торговых сетях традиционно поддерживаются на высоком уровне и гарантируют удовлетворение потребительского спроса на любом уровне», — цитирует агентство сообщение ассоциации.

О росте стоимости морских перевозок, из-за которых в итоге могут вырасти цены сразу на несколько категорий товаров массового спроса, РБК сообщили представители рынка из нескольких отраслей. По их словам, к концу 2020 года цена на морские перевозки выросла приблизительно до $9 тыс. за контейнер. Ранее она составляла $1,5 тыс.

По данным словам собеседников РБК, причиной повышения цен на морские перевозки стал рост спроса на перевозки между США и Китаем после выборов американского президента и победы на них Джо Байдена. В то же время сам Китай сократил закупки товаров из США.