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В АКОРТ заявили об отсутствии жалоб на сложности с морской логистикой

Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

Торговые сети не сообщали в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) о сложностях с перевозкой товаров по морю из-за подорожания фрахта. Об этом сообщили РБК в ассоциации.

«В АКОРТ не поступала информация от торговых сетей о каких-либо сложностях с логистикой товаров. Запасы товаров в торговых сетях традиционно поддерживаются на высоком уровне и гарантируют удовлетворение потребительского спроса на любом уровне», — цитирует агентство сообщение ассоциации.

О росте стоимости морских перевозок, из-за которых в итоге могут вырасти цены сразу на несколько категорий товаров массового спроса, РБК сообщили представители рынка из нескольких отраслей. По их словам, к концу 2020 года цена на морские перевозки выросла приблизительно до $9 тыс. за контейнер. Ранее она составляла $1,5 тыс.

Морские перевозки между США и Китаем вызвали рост цен на товары в России
Бизнес
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

По данным словам собеседников РБК, причиной повышения цен на морские перевозки стал рост спроса на перевозки между США и Китаем после выборов американского президента и победы на них Джо Байдена. В то же время сам Китай сократил закупки товаров из США.

Это привело к дисбалансу на рынке: на Западе скопилось большое число пустых контейнеров, в то время как в Азии был их недостаток.

На доступности контейнеров сказались также и новые правила оформления импортируемых грузов, которые ввел Китай, из-за чего оформлять их стали дольше. Повышение цен на фрахт теперь может сказаться и на стоимости перевозимого товара.

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Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров прогнозирует подорожание импортной бытовой техники, мебели и товаров для дома как минимум на 10–15%. Исполнительный директор diHouse (входит в группу компаний ЛАНИТ) Андрей Тарасов заявил о возможном подорожании на 2–3% электроники и бытовой техники. Основатель компании Zenden Group Андрей Павлов говорит, что его компания уже приобретает межсезонную и весенне-летнюю коллекцию обуви по более высокой себестоимости. Он полагает, что подорожание обуви может составить от 2 до 20% в зависимости от категории товара.

РБК также направлял запросы о влиянии стоимости морских перевозок на цены представителям продовольственных торговых сетей, но ответа на момент публикации заметки не получил.

АКОРТ объединяет 26 крупнейших розничных сетей — 30% розничного рынка России. Среди них: «Ашан», «Азбука Вкуса», «Детский мир», «Лента», «Магнит», «Снежная королева», «Спорт мастер», «Leroy Marlen» и др.

перевозки море суда розничная торговля
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