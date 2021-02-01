В Амстердаме задержали более 30 протестующих против ограничений по COVID

В Амстердаме из-за протестных акций против ограничений, введенных в связи с коронавирусной инфекцией, задержали 33 человека. Об этом сообщает полиция нидерландской столицы.

Как уточнили в полиции, 25 человек задержали на основании того, что они «могли нарушить общественный порядок». Также правоохранители задержали троих пассажиров в машине, где было обнаружено холодное оружие. В другом автомобиле полицейские нашли электрошокер. Еще четверых задержали на Музейной площади в центре города.

Как отметили в полиции, днем 31 января на Музейной площади прошла демонстрация, в которой приняли участие около 600 человек. «Вмешалась полиция, потому что проводить митинги в этом месте было запрещено», — говорится в сообщении.

Беспорядки в Нидерландах начались после того, как власти 23 января ввели комендантский час в стране с 21:00 до 4:30. Эта мера будет действовать до 10 февраля.