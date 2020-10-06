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Ученые предупредили о магнитных бурях

Фото:Michael Heiman / Getty Images
Фото: Michael Heiman / Getty Images

В конце октября начнется магнитная буря, свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук.

С 21 по 24 октября буря будет слабой, а 25 октября усилится до средней. Три последующих дня магнитосфера будет возбужденной, а с 29 октября станет спокойной.

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Ранее ученые сообщили, что самая крупная буря в 2020 году была зарегистрирована в ночь с 27 на 28 сентября. Амплитуда колебаний возросла примерно в два раза, до значений, соответствующих средней буре. Возмущения такой амплитуды до этого регистрировались в конце октября 2019 года.

Основной причиной магнитных бурь являются вспышки и иные явления взрывной природы на Солнце, приводящие к выбросам вещества в межпланетное пространство.

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