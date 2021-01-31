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Президент Чехии назвал балаганом ситуацию с Навальным

Президент Чехии Милош Земан назвал ситуацию с политиком Алексеем Навальным балаганом, а самого оппозиционера — российским националистом. Об этом чешский лидер заявил в интервью радио Frekvence 1.

«Что касается Навального, то это попросту балаган. Он выдает себя за борца за демократию, но я прочитал в мониторинге информации, что он поддержал аннексию Крыма, участвовал в целом ряде националистических шествий, а в-третьих, поддерживал сталинские депортации чеченцев», — сказал Земан.

По его словам, Навальный является «русским националистом» и не должен притворяться политиком, выступающим против режима президента Владимира Путина. «Он только против Путина, в этом большая разница», — заключил Земан.

Акция протеста в Москве в поддержку Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В 2017 году в интервью Юрию Дудю Навальный заявил, что его многие называют националистом, но «все эти идеологические клише просто неприменимы». По словам оппозиционера, в его программе есть только один пункт, который можно посчитать националистическим — введение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Туда он прилетел из Германии, где проходил лечение. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвиняет оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и требует заменить условный срок (3,5 года) на реальный. Суд рассмотрит это ходатайство 2 февраля.

На прошлых и на этих выходных в российских городах прошли несогласованные с властями протестные акции в поддержку Навального. На последней акции 31 января, по данным «ОВД-Инфо» на 23.40 мск, по всей России задержали 5083 человека, в том числе 1624 человека в Москве и 1149 в Санкт-Петербурге.

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