Президент Чехии назвал балаганом ситуацию с Навальным

Президент Чехии Милош Земан назвал ситуацию с политиком Алексеем Навальным балаганом, а самого оппозиционера — российским националистом. Об этом чешский лидер заявил в интервью радио Frekvence 1.

«Что касается Навального, то это попросту балаган. Он выдает себя за борца за демократию, но я прочитал в мониторинге информации, что он поддержал аннексию Крыма, участвовал в целом ряде националистических шествий, а в-третьих, поддерживал сталинские депортации чеченцев», — сказал Земан.

По его словам, Навальный является «русским националистом» и не должен притворяться политиком, выступающим против режима президента Владимира Путина. «Он только против Путина, в этом большая разница», — заключил Земан.

В 2017 году в интервью Юрию Дудю Навальный заявил, что его многие называют националистом, но «все эти идеологические клише просто неприменимы». По словам оппозиционера, в его программе есть только один пункт, который можно посчитать националистическим — введение визового режима со странами Средней Азии и Закавказья.