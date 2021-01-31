СМИ узнали о нарушении SpaceX лицензии на запуск космических кораблей

Компания Илона Маска SpaceX во время неудачных испытаний ракеты Starship в декабре 2020-го, которые закончились взрывом, нарушила условия лицензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Об этом пишет The Verge со ссылкой на два источника.

Starship была разработана для полетов на Луну и Марс. Прототип ракеты SN8 взорвался 10 декабря во время испытаний в Техасе, не сумев правильно приземлиться.

Как сообщает издание, случай привлек внимание FAA, управление запустило собственное расследование. Власти изучают не только само крушение ракеты, но и «отказ SpaceX придерживаться условий» запуска космических кораблей. Собеседники The Verge не уточнили, какая именно часть испытаний могла нарушить лицензию.

Очередной запуск прототипа Starship был запланирован на 28 января, однако FAA его отменила.