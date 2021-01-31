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СМИ узнали о нарушении SpaceX лицензии на запуск космических кораблей

Компания Илона Маска SpaceX во время неудачных испытаний ракеты Starship в декабре 2020-го, которые закончились взрывом, нарушила условия лицензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Об этом пишет The Verge со ссылкой на два источника.

Starship была разработана для полетов на Луну и Марс. Прототип ракеты SN8 взорвался 10 декабря во время испытаний в Техасе, не сумев правильно приземлиться.

Как сообщает издание, случай привлек внимание FAA, управление запустило собственное расследование. Власти изучают не только само крушение ракеты, но и «отказ SpaceX придерживаться условий» запуска космических кораблей. Собеседники The Verge не уточнили, какая именно часть испытаний могла нарушить лицензию.

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при посадке
Технологии и медиа
Фото:Gene Blevins / Reuters

Очередной запуск прототипа Starship был запланирован на 28 января, однако FAA его отменила.

«Хотя мы признаем важность быстрых действий для стимулирования инноваций в коммерческой сфере, FAA не будет поступаться своей ответственностью по защите общественной безопасности», — заявил представитель ведомства Стив Кульм. Он пообещал, что управление не разрешит испытания ракеты, пока не убедится, что «SpaceX предприняла необходимые шаги для соблюдения нормативных требований».

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Основатель компании Илон Маск в день неудавшегося запуска, 28 января написал в Twitter, что если человечество будет следовать правилам FAA, оно «никогда не доберется до Марса».

Сам Маск положительно оценил результаты неудачного теста SN8 в декабре. Он заявил, что были получены все необходимые данные, и поздравил команду SpaceX. «Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления», — прокомментировал полет Маск.

SpaceX лицензия запуск ракет
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Прототип ракеты Starship от SpaceX взорвался во время испытаний. Видео
Технологии и медиа
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при посадке
Технологии и медиа
Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship прошли неудачно
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