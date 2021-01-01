Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при посадке

Прототип космического корабля для полетов на Марс Starship взорвался во время очередных испытаний в Техасе. Трансляция взлета и посадки велась на YouTube-канале SpaseX.

Корабль SN8 стартовал на космодроме в техасской деревне Бока-Чика. Через несколько минут он достиг заданной высоты и начал плавный спуск. При посадке он неровно опустился на асфальтированную площадку, после чего взорвался.

«Низкое давление в топливном бачке во время посадки привело к высокой скорости приземления, что стало причиной жесткой (и захватывающей!) посадки», — говорится в сообщении SpaseX.

При этом глава компании Илон Маск высоко оценил результаты проведенных испытаний.