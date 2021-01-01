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Технологии и медиа ,  
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Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при посадке

Прототип космического корабля для полетов на Марс Starship взорвался во время очередных испытаний в Техасе. Трансляция взлета и посадки велась на YouTube-канале SpaseX.

Корабль SN8 стартовал на космодроме в техасской деревне Бока-Чика. Через несколько минут он достиг заданной высоты и начал плавный спуск. При посадке он неровно опустился на асфальтированную площадку, после чего взорвался.

«Низкое давление в топливном бачке во время посадки привело к высокой скорости приземления, что стало причиной жесткой (и захватывающей!) посадки», — говорится в сообщении SpaseX.

Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship прошли неудачно
Общество
Испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8

При этом глава компании Илон Маск высоко оценил результаты проведенных испытаний.

«Успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления, — написал он в Twitter. — Мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!»

Почти все испытания прототипов Starship SN8 заканчивались неудачно. В том числе и предыдущее, которое состоялось 14 ноября. Тогда в ходе стратегических огневых тестов, которые предполагают зажигание двигателя без запуска ракеты, специалисты потеряли контроль над гидравлической системой. Однако другие системы показали хороший результат, например, предохраняющий клапан ракеты.

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