В московском кафе на территории «Флакона» взорвался газ
В здании на территории московского арт-пространства «Флакон» взорвалась газовоздушная смесь, два человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, передает ТАСС.
«На втором этаже в одном из кафе на кухне произошла вспышка газовоздушной смеси без дальнейшего горения. В результате происшествия пострадали два человека», — уточняется в сообщении.
Инцидент произошел по адресу: Большая Новодмитровская улица, д. 36, стр. 2.
Пострадавших госпитализировали. Людей из здания не эвакуировали, расположенные внутри точки продолжили работать в штатном режиме.