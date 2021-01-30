В московском кафе на территории «Флакона» взорвался газ

Источник ТАСС в экстренных службах назвал предварительной причиной взрыва нарушение техники безопасности.

В кафе «Рандеву» под Саратовом в январе 2019 года произошел взрыв газа из-за сломанного вентиля на газовом баллоне. В момент инцидента в заведении праздновали день рождения, там находились 40 человек. В результате происшествия один человек умер, еще 21 пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).