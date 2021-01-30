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В московском кафе на территории «Флакона» взорвался газ

В здании на территории московского арт-пространства «Флакон» взорвалась газовоздушная смесь, два человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, передает ТАСС.

«На втором этаже в одном из кафе на кухне произошла вспышка газовоздушной смеси без дальнейшего горения. В результате происшествия пострадали два человека», — уточняется в сообщении.

Мужчина и ребенок пострадали при взрыве газа в Ленинградской области
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Инцидент произошел по адресу: Большая Новодмитровская улица, д. 36, стр. 2.

Пострадавших госпитализировали. Людей из здания не эвакуировали, расположенные внутри точки продолжили работать в штатном режиме.

Источник ТАСС в экстренных службах назвал предварительной причиной взрыва нарушение техники безопасности.

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В кафе «Рандеву» под Саратовом в январе 2019 года произошел взрыв газа из-за сломанного вентиля на газовом баллоне. В момент инцидента в заведении праздновали день рождения, там находились 40 человек. В результате происшествия один человек умер, еще 21 пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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