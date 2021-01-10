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Мужчина и ребенок пострадали при взрыве газа в Ленинградской области

Следователи начали доследственную проверку по факту взрыва газового баллона в деревне Грязно Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, 9 января в одном из жилых домов взорвался газовый баллон. В результате пострадали 41-летний мужчина и его трехлетняя дочь. С полученными ожогами пострадавших доставили в медицинское учреждение, где в настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

На место происшествия выехали следователи для выяснения обстоятельств случившегося. После проведения всех необходимых мероприятий и установления обстоятельств случившегося ситуации следователи дадут правовую оценку инциденту.

В ноябре 2020 года на юго-западе Москвы произошел взрыв из-за скопившегося газа в колодце. В результате инцидента пострадали два человека. 
 

Ленинградская область газовый баллон взрыв пострадавшие Следственный комитет проверка
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