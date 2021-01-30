В Ульяновской области начали проверку из-за заболевших школьников

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Прокуратура Ульяновской области начала проверку сообщений СМИ об обращении учащихся гимназии за медицинской помощью. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

«По предварительным данным, им диагностирован гастроэнтероколит», — отметили в надзорном ведомстве.

Прокуроры проверят деятельность администрации гимназии, органов местного самоуправления, контролирующих структур и фирмы, которая оказывает услуги по организации питания детей. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Первый заместитель председателя правительства Ульяновской области Екатерина Уба заявила РБК, что принято решение перевести учебный процесс в гимназии № 34 в дистанционный формат с 1 февраля.