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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин и Алиев обсудили работу русско-турецкого центра в Карабахе

Фото:Минобороны РФ Фото:Минобороны РФ Фото:Минобороны РФ Фото:Минобороны РФ Фото:Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры стран приветствовали начало работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, который открылся 30 января.

«Выражена надежда, что деятельность центра будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

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После военного конфликта в Карабахе Армения и Азербайджан при посредничестве России 10 ноября 2020 года заключили договор о перемирии. Ереван обязался передать Баку районы «буферной зоны» вокруг Нагорного Карабаха. Для контроля за соблюдением перемирия в район были переброшены около 2 тыс. российских миротворцев.

11 ноября министерства обороны России и Турции подписали меморандум о создании на территории азербайджанской части региона совместного мониторингового центра, который будет контролировать соблюдение сторонами режима прекращения огня.

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