Путин и Алиев обсудили работу русско-турецкого центра в Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры стран приветствовали начало работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, который открылся 30 января.

«Выражена надежда, что деятельность центра будет способствовать дальнейшей стабилизации обстановки вокруг Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

После военного конфликта в Карабахе Армения и Азербайджан при посредничестве России 10 ноября 2020 года заключили договор о перемирии. Ереван обязался передать Баку районы «буферной зоны» вокруг Нагорного Карабаха. Для контроля за соблюдением перемирия в район были переброшены около 2 тыс. российских миротворцев.