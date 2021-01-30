Общество , 30 янв, 06:30
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Пять человек погибли при крушении летевшего в Гуантанамо вертолета
Пять человек погибли при крушении вертолета на востоке Кубы, сообщает Cubadebate. Погибшие — члены экипажа.
Вертолет врезался в возвышенность. Он летел из провинции Ольгин в провинцию Гуантанамо.
Министерство революционных вооруженных сил Кубы приступило к расследованию причин авиакатастрофы.
В январе в США разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»). Жертвами крушения стали трое военнослужащих. Вертолет упал на фермерском поле и загорелся. Его использовали для медицинской эвакуации, экипаж выполнял тренировочный полет.