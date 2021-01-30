Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 76,25 (+0,07) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 92,3 (+0,17) Инвестиции, 29 янв, 13:33
Власти рассказали о состоянии 11 пострадавших в ДТП в Самарской области Общество, 07:49 МИД заявил о вставшем на «скользкий путь» из-за санкций Евросоюзе Политика, 06:48 Как снизить расходы на ремонт грузовой техники РБК и Gazpromneft, 06:45 Пять человек погибли при крушении летевшего в Гуантанамо вертолета Общество, 06:30 Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира Общество, 05:55 Как восстановить стершиеся границы между работой и личным РБК и СберМаркет, 05:29 Самарские власти пообещали помощь семьям погибших в ДТП с автобусом Общество, 04:55 NYT сообщила об уничтожении в Ираке одного из главарей ИГ Политика, 04:51 Фонд по борьбе с раком легкого назвал хрипоту одним из симптомов болезни Общество, 04:33 Что происходило на российском фондовом рынке 20 лет назад РБК и Открытие Инвестиции, 04:10 Чехия ограничила въезд в страну для иностранцев из-за пандемии Политика, 04:06 Киев ввел санкции против китайских акционеров «Мотор Сич» Политика, 03:21 В ГИБДД назвали предварительную причину ДТП с автобусом и фурой Общество, 03:05 Что умеет интеллектуальная система в автомобилях Porsche РБК и Porsche, 02:46
Общество ,  
0 

Пять человек погибли при крушении летевшего в Гуантанамо вертолета

Пять человек погибли при крушении вертолета на востоке Кубы, сообщает Cubadebate. Погибшие — члены экипажа.

Вертолет врезался в возвышенность. Он летел из провинции Ольгин в провинцию Гуантанамо.

Министерство революционных вооруженных сил Кубы приступило к расследованию причин авиакатастрофы.

В январе в США разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»). Жертвами крушения стали трое военнослужащих. Вертолет упал на фермерском поле и загорелся. Его использовали для медицинской эвакуации, экипаж выполнял тренировочный полет.

Куба вертолет крушение
Материалы по теме
В Индии при крушении военного вертолета погиб пилот
Общество
В результате падения самолета на жилой дом в США погибли три человека
Общество
Четыре человека погибли при крушении военного вертолета в Пакистане
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter