Пять человек погибли при крушении летевшего в Гуантанамо вертолета

Пять человек погибли при крушении вертолета на востоке Кубы, сообщает Cubadebate. Погибшие — члены экипажа.

Вертолет врезался в возвышенность. Он летел из провинции Ольгин в провинцию Гуантанамо.

Министерство революционных вооруженных сил Кубы приступило к расследованию причин авиакатастрофы.

В январе в США разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»). Жертвами крушения стали трое военнослужащих. Вертолет упал на фермерском поле и загорелся. Его использовали для медицинской эвакуации, экипаж выполнял тренировочный полет.