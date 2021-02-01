Эксперты оценили уровень мобильности абитуриентов

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Около 70% российских студентов учатся в вузе в том регионе, где они окончили школу, следует из данных мониторинга «Региональная дифференциация доступности высшего образования», проведенного Центром междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ (есть у РБК).

«ЕГЭ хотя и усилило межрегиональную мобильность, сам уровень мобильности остается сравнительно невысоким», — отмечается в исследовании.

Аналитический доклад «Региональная дифференциация доступности высшего образования в России» посвящен проблеме неравенства доступности высшего образования в регионах России и подготовлен в рамках реализации проекта научного центра мирового уровня «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала». Проанализированы территориально обусловленные факторы распределения количества и качества высшего образования, межрегиональные различия финансовой доступности и роль институциональной дифференциации вузовского ландшафта.

В то же время те, кто уезжает из родного региона, направляются преимущественно в Москве и Санкт Петербурге. Так, столица привлекает примерно 17% от общего числа студентов, а Петербург — до 7%. На остальные регионы приходится от 1 до 3% поступивших. «Крупные региональные университетские центры концентрируют в себе и качество высшего образования, привлекая наиболее подготовленных абитуриентов», — указывают исследователи.