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Эксперты оценили уровень мобильности абитуриентов

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Около 70% российских студентов учатся в вузе в том регионе, где они окончили школу, следует из данных мониторинга «Региональная дифференциация доступности высшего образования», проведенного Центром междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ (есть у РБК).

«ЕГЭ хотя и усилило межрегиональную мобильность, сам уровень мобильности остается сравнительно невысоким», — отмечается в исследовании.

Аналитический доклад «Региональная дифференциация доступности высшего образования в России» посвящен проблеме неравенства доступности высшего образования в регионах России и подготовлен в рамках реализации проекта научного центра мирового уровня «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала». Проанализированы территориально обусловленные факторы распределения количества и качества высшего образования, межрегиональные различия финансовой доступности и роль институциональной дифференциации вузовского ландшафта.

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В то же время те, кто уезжает из родного региона, направляются преимущественно в Москве и Санкт Петербурге. Так, столица привлекает примерно 17% от общего числа студентов, а Петербург — до 7%. На остальные регионы приходится от 1 до 3% поступивших. «Крупные региональные университетские центры концентрируют в себе и качество высшего образования, привлекая наиболее подготовленных абитуриентов», — указывают исследователи.

В среднем по регионам охват молодежи высшим образованием составляет 27%, говорится в исследовании. Лидируют по этому показателю крупные университетские центры, такие как Санкт-Петербург, Томская область, а также Москва. Здесь больше половины молодежи доступно высшее образование.

«Ряд регионов можно отнести к группе риска доступности высшего образования», — говорят исследователи. Причины — низкий охват молодежи высшим образованием (не более 20%), высокие затраты на образование, отсутствие качественного образования, низкая доля отличников. Речь идет о таких регионах, как Камчатский край, Республика Тыва, Республика Хакасия, Тюменская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, а также Кабардино-Балкарская Республики.

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