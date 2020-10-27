Эксперты назвали российские вузы с самыми сильными абитуриентами

Вузы с наивысшим качеством приема

В топ-25 вузов по качеству бюджетного приема вошли государственные вузы: 17 столичных учебных заведений, пять петербургских, по одному из Нижегородской области и Пермского края. В девяти из них средний балл для поступления превысил 90. Первую строчку в рейтинге занимает МФТИ (97,6), за ним следуют МГИМО (96,2), НИУ ВШЭ (95,2) и МИФИ (95,0). При этом качество абитуриентов чуть выросло в МФТИ, МИФИ, университете ИТМО.

Похожая картина и с платным приемом. Лидерами рейтинга являются те же МФТИ. МГИМО и НИУ ВШЭ (Москва), за которыми следуют НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), МГУ имени М.В,Ломоносова и Московская высшая школа социальных и экономических наук. Средний балл у первых шести лидеров списки все равно остается высоким (80+), при этом качество приема у них по сравнению с прошлым годом выросло.

Качество студентов в регионах

Проанализировав результаты приемной кампании, эксперты также сделали прогноз, что традиционное растущее перетекание абитуриентов из регионов в Москву и Санкт-Петербург в ближайшее время может приостановиться. Объясняется это в том числе реализуемой политикой поддержки университетов в регионах. Остается высоким качество приема в Томской, Свердловской, Новосибирской областях, Татарстане и Краснодарском крае. При этом отмечается, что если в 2019 году в 34 регионах отсутствовали вузы со средним баллом ЕГЭ зачисленных на бюджетные места более 70 баллов, то в 2020 году таких регионов – 31 (среди них Адыгея, республика Алтай, Камчатский край).

Региональной особенностью является также меньший разрыв между баллами ЕГЭ студентов, зачисленных на бюджетные и платные места. Если в случае с Москвой и Санкт-Петербургом этот показатель превышает 10 баллов, то в 17 регионах (в том числе в Томской, Свердловской и Орловской областях) он варьируется от 7 до 10 баллов, в 25 регионах (в том числе в Нижегородской области, Краснодарском крае и Татарстане) разница составляет от 5 до 7 баллов. При этом есть и два региона, где средний балл ЕГЭ на платные места превысил средний балл ЕГЭ на бюджетные места - это Брянская область и Кабардино-Балкария.

Востребованность по специальностям

В этом году Минобрнауки начало активно корректировать контрольные цифры приема в соответствии с наблюдаемыми тенденциями спроса работодателей. По ряду направлений контрольные цифры изменились на 20%. Это, однако, как отмечают авторы исследования, привело к балансированию спроса и предложения далеко не по всем группам направлений высшего профессионального образования.

Лидерами бюджетного приема стали «Здравоохранение» (27869), «Информатика и вычислительная техника» (26305) и «Педагогическое образование» (24528). При этом «Информатика и вычислительная техника» практически не потеряла платный набор (9524 против 9783), в то время как другие лидеры сильно его сократили. Предполагается, что «порог насыщения» по направлениям «медицина» и «педагогика» перейден.

Четвертое место по численности бюджетного набора традиционно держит «Сельское и рыбное хозяйство», далее следуют «Строительство», «Энергетика и энергетическое машиностроение», «Электронная техника, радиотехника и связь», «Транспортные средства».

В семи группах направлений цифры бюджетного набора оказались низкими: от 98 до 314 человек на всю страну. Как указывают авторы исследования, недостаточно покрываются потребности общества в специалистах по таким областям как «Почвоведение», «Издательское дело» и «Теория искусств».

Что касается платного зачисления, то уникальным назван 15% рост зачисленных на «Рекламу и связи с общественностью» при высоком среднем балле - 69,2 (вырос на 1,2 балла). Отмечается, что хотя в этом году Минобрнауки выделило на это направление 955 бюджетных мест, это все еще не соответствует потребностям экономики и спросу абитуриентов. Наоборот, в группе «Педагогическое образование» рост бюджетных мест на 1897 перекрыт более сильным падением платного приема - на 2303 места. «Профессия учителя, повысив свой экономический и социальный статус в 2012-2017 гг., не стала объектом ажиотажного спроса, граждане чувствуют пределы успешного трудоустройства в школах», - говорится в исследовании.

На направлениях «Экономика» и «Юриспруденция» платный прием по-прежнему, больше бюджетного в 3-4 раза, однако в этом году он существенно сократился а его качество – возросло. При этом авторы исследования уточняют, что на этих направлениях работает группа вузов – лидеров рынка (ВШЭ, МГИМО, МГУ, СПбГУ, РАНХиГС, Финуниверситет и РЭУ), которые и привлекают основной контингент подготовленных платных студентов. Без этих вузов, картина будет меняться гораздо более радикально.