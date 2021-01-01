Аксенов уволил замглавы Минздрава Крыма за неработающую горячую линию

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил заместителя министра здравоохранения республики Георгия Кравца за неудовлетворительную работу горячих линий. Соответствующее указание он дал на встрече с вице-премьером Ириной Кивико и министром экономического развития Крыма Дмитрием Шеряко.

На видеозаписи, опубликованной на странице Аксенова во «ВКонтакте», показано, как чиновники попытались дозвониться на горячую линию, но не смогли.

«Принято решение уволить заместителя министра здравоохранения Кравца Георгия Владимировича, как ответственного за ситуацию, который не умеет организовать работу в нужном русле», — заявил Аксенов после эксперимента.

Он также объявил выговор директору «Крым-Фармации» Тарасу Чеславскому за недостаточную работу по организации приема звонков граждан в аптеках в период острой эпидемиологической ситуации. Аксенов добавил, что он будет также уволен.