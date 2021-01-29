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Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии

Парламент Португалии
Парламент Португалии (Фото: Armando Franca / AP)

Парламент Португалии большинством голосов одобрил закон, который отменяет уголовную ответственность за эвтаназию. Об этом сообщает Radio e Televisao de Portugal.

За высказались 136 членов парламента, против — 78, воздержались четверо.

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Теперь законопроект должен рассмотреть президент страны Марселу Ребелу де Соуза. Он может наложить вето, направить документ в Конституционный суд или принять и обнародовать.

Как уточняет Radio e Televisao de Portugal, согласно закону, на эвтаназию могут претендовать лица старше 18 лет, не страдающие психическими расстройствами или заболеваниями. Они не могут самостоятельно попросить о смерти с медицинской помощью, заявление подается только через врача.

Ранее эвтаназию в Португалии уже пытались декриминализовать в 2018 году, однако тогда закон не прошел через парламент.

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Экс-министр здравоохранения России Вероника Скворцова в 2019-м говорила, что вопрос о разрешении эвтаназии в нашей стране должен решаться с учетом мнения граждан, однако пока нет даже сроков его рассмотрения. Она отметила, что в некоторых странах, где процедура была одобрена, таких как Нидерланды, Бельгия, Люксембург и США, злоупотребляют правом граждан на нее.

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