Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии

Парламент Португалии (Фото: Armando Franca / AP)

Парламент Португалии большинством голосов одобрил закон, который отменяет уголовную ответственность за эвтаназию. Об этом сообщает Radio e Televisao de Portugal.

За высказались 136 членов парламента, против — 78, воздержались четверо.

Теперь законопроект должен рассмотреть президент страны Марселу Ребелу де Соуза. Он может наложить вето, направить документ в Конституционный суд или принять и обнародовать.

Как уточняет Radio e Televisao de Portugal, согласно закону, на эвтаназию могут претендовать лица старше 18 лет, не страдающие психическими расстройствами или заболеваниями. Они не могут самостоятельно попросить о смерти с медицинской помощью, заявление подается только через врача.