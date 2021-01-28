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Общество ,  
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В подземном переходе Челябинска взорвался газовый баллон

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В подземном переходе в центре Челябинска взорвался газовый баллон, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщается на сайте главного регионального управления МЧС.

К моменту прибытия пожарных на место происшествия в переходе горели вещи. Площадь возгорания составила 2 кв. м, его удалось быстро ликвидировать. К ликвидации привлекли 41 человека и 13 единиц техники.

Инцидент произошел в 12:20 по местному времени (10:20 мск) во время ремонтных работ, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление горадминистрации. Баллон взорвался рядом рядом с домом №56 по проспекту Ленина, где находится выход к Арбитражному суду Челябинской области.

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Несущие конструкции перехода не пострадали, уточнили в МЧС, повреждения получила пластиковая дверь в подсобное помещение.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, по факту случившегося проводится проверка. Информация о состоянии одного пострадавшего сейчас уточняется.

Ранее, 22 января, взрыв газового баллона произошел на территории торгового павильона в Краснодаре. В результате погиб один человек, еще двое пострадали. С места происшествия МЧС эвакуировало 100 человек. Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю начало проверку по факту случившегося.

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