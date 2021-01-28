В подземном переходе Челябинска взорвался газовый баллон

Фото: МЧС России

В подземном переходе в центре Челябинска взорвался газовый баллон, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщается на сайте главного регионального управления МЧС.

К моменту прибытия пожарных на место происшествия в переходе горели вещи. Площадь возгорания составила 2 кв. м, его удалось быстро ликвидировать. К ликвидации привлекли 41 человека и 13 единиц техники.

Инцидент произошел в 12:20 по местному времени (10:20 мск) во время ремонтных работ, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление горадминистрации. Баллон взорвался рядом рядом с домом №56 по проспекту Ленина, где находится выход к Арбитражному суду Челябинской области.

Несущие конструкции перехода не пострадали, уточнили в МЧС, повреждения получила пластиковая дверь в подсобное помещение.