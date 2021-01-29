Министра культуры Алтайского края госпитализировали после ДТП

Елена Безрукова (Фото: altairegion22.ru)

Автомобиль министра культуры Алтайского края Елены Безруковой попал в аварию на трассе Барнаул — Бийск в Троицком районе. Об этом сообщило правительство Алтайского края во «ВКонтакте».

Автомобиль столкнулся с грузовиком, выезжающим со второстепенной дороги. На момент аварии в машине были четыре человека — водитель, сама министр, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела министерства по капитальному строительству Федор Зыков. Они ехали в командировку в Бийск.

Сотрудников краевого правительства госпитализировали. Безрукова сломала руку, ее заместительница находится в тяжелом состоянии. Состояние начальника отдела удовлетворительное, он и водитель получили ушибы, уточняет пресс-служба правительства.

ГУ МВД по Алтайскому краю на своем сайте опубликовало информацию о столкновении автомобиля Hyundai с грузовиком Hino Ranger. Оно произошло в 11:25 по местному времени на 286-м км автодороги Р-256 «Чуйский тракт», сообщают в МВД. Имен полиция не называет.