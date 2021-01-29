В России из-за коронавируса за сутки умерли 534 человека

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В России за сутки зафиксировали 534 летальных исхода из-за COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего за прошедшие сутки выявили 19 238 новых случаев заражения по всей стране. У 11,5% заболевших не было клинических проявлений болезни, отмечает оперштаб. Выздоровели 26 204 человека.

Лидируют по количеству заболевших за сутки Москва (2 799 новых случая), Санкт-Петербург (2 284) и Московская область (1 044). Меньше всего случаев обнаружено в Республике Тыва (12), Ненецком автономном округе (семь) и Чукотском автономном округе (два).

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